Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suç tarihinde 2. Ordu Komutanı olan sanığın, Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan “Sıkıyönetim Mesaj Emri”nde “2.Ordu Komutanlığı görevine devam” şeklinde tekrar görevlendirildiği, “Sıkıyönetim Mesaj Emri” sanıklar Mustafa Serdar Sevgili, Zeki Karataş, Bahadır Erdemli ve Eyüp Kök tarafından kendisine iletildiğinde mesajın kanunsuz olduğunu anlamasına rağmen ordu komutanı olarak darbeninin önlenmesine yönelik herhangi bir emir ve talimat vermediği aktarıldı.

Darbeci albay Bahadır Erdemli’nin sanığın makam odasına girerek “Başımıza geçerseniz mutlu oluruz” demesi üzerine sanığın, “Oğlum ben ordu komutanıyım, zaten başınızdayım, siz kimden emir alıyorsunuz?” demekten başka bu şahsın etkisiz hale getirilmesi yönünde bir emir ve talimat vermediği belirtilen tebliğnamede, şu ifadelere yer verildi: “Sanığın emir subayı binbaşı Sedat Kaya’nın darbe teşebbüsünde aktif rol oynayan kişileri öldürmeyi teklif etmesine rağmen şahısların etkisiz hale getirilmesi için emir ve talimat vermediği, Malatya Valisinin 2. Ordu bölgesinde bir sorun olup olmadığını sormasına rağmen darbecilerin ismini bildirmemiş, ufak sorunlar olduğunu söylemiştir.”