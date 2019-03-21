Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın  kuruluşlarında ve sosyal medyada "Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi Mesut Yılmazer  tahliye edildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"FETÖ sanığı olarak yargılanan Mesut Yılmazer, FETÖ sanığı olarak  yargılanan Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi değildir. FETÖ sanığı Mesut Yılmazer  hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden  tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraz,  22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca değerlendirilecektir."