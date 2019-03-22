Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30’da Türkiye’ye gelen Winston Peters’ını Atatürk Havalimanı’nda konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yaptı.