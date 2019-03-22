Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30’da Türkiye’ye gelen Winston Peters’ını Atatürk Havalimanı’nda konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yaptı.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de
22.03.2019 - 06:53 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Zelanda ‘da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters’ın Türkiye’ye geldi.
Etiketler : yeni zelana,
611799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611799.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER