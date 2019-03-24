Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı’nın İzmir’de başlayan ve Ankara ile devam eden ortak mitingleri, Yenikapı'da gerçekleşen 'Büyük İstanbul Mitingi' ile bugün sona eriyor. Bugünkü mitinge Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak üzere Yenikapı'ya geldi. Helikopterle miting alanına gelen Erdoğan, protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vatandaşlarca coşkuyla karşılanan Erdoğan, platforma gelerek kalabalığı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Sevda nedir bilmezsek sevdalandığım şehir; kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir, ey şehadetlerle şahlanan şehir; alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin İslam alemine işaret ettiği şehir, asrı saadetten gelen misafirleriyle şereflenen şehir… Fetihi Fatih Sultan Mehmet Han’a nasip olan şehir; adaletin huzurun hakikatin hakim olduğu şehir… Her inançtan, her kesimden insanın güvenle yaşadığı eman şehir; herkesin gözü olduğu gözdesi olduğu İslam şehri… Seni yürekten selamlıyorum İstanbul.

Ayasofya’sı ile Sultan Ahmet Camisiyle en son Büyük Çamlıca Camisi ile… Kıtaları birleştiren İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul. Yenikapı bugün bir başka güzel. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul’u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim asırlarca İstanbul’a dünyayı yönettirmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Şu anda Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller, gelin de görelim, gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim." diye konuştu.

Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız. Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz. İstanbul, Kudüs'ün kardeşidir, Kerkük'ün kaderidir, Kaşgar'ın umududur. Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir."