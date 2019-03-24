Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım mitinge katılan isimlerle bir süre sohbet etti. Sohbetlerin samimi bir şekilde gerçekleşmesi dikkat çekti.