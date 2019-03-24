Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım mitinge katılan isimlerle bir süre sohbet etti. Sohbetlerin samimi bir şekilde gerçekleşmesi dikkat çekti.

 