Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzlerce Suriyeli Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörden arındırdığı El Bab kentinde Türk askerine ve Türkiye’ye olan desteklerini göstermek için bir araya geldi. Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK’nın yapılanmalarından dolayı evlerinden olduklarını belirten vatandaşlar, üzerinde Türkçe ve Arapça, "Fırat’ın doğusundaki operasyonu sabırsızlıkla bekleyip gasp edilen evlerimize dönmek istiyoruz", "Türklerin bölgemizdeki varlıklarından ancak Beşşar’ın çeteleri ve yeni akım şebbihalar rahatsız olur" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri boyunca Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk bayrakları beraber sallanırken, gösteriye genç yaşlı her kesimden vatandaşın katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.