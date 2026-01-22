6 Şubat depremlerinde Adana’ yıkılan ve enkazında 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada yeni bir gelişme daha oldu. 62 kez müebbet ve 865 yıl hapisle cezalandırılan müteahhit Hasan Alpargün, mahkeme heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle de 255 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların davaları devam ediyor. Adana’da yıkılan, 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında daha önce ceza alan müteahhit bir ceza daha aldı.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, Cumhuriyet savcısı, müteahhit Hasan Alpargün’ün "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

62 kez müebbet cezası alan müteahhide bir ceza daha!

“SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM”

Heyete küfretmediğini öne süren Alpargün kendini “Önceki savunmamı tekrar ediyorum. Mahkeme heyetine küfretmedim. O sözleri avukatıma yönelik kullandım. Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek savundu.

Hakim, "kamu görevlisinin dini değerlerine alenen hakaret" suçundan 255 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Alpargün'ün mevcut halinin devamına karar verdi.

62 kez müebbet cezası alan müteahhide bir ceza daha!

13 ŞUBAT’TA TUTUKLANMIŞTI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

62 kez müebbet cezası alan müteahhide bir ceza daha!

62 KEZ MÜEBBET

Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası