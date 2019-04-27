Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatlarının Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadesi kullanıldı.