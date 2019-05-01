Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu günün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun işçilerin bayramını kutladı
01.05.2019 - 11:46 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,
621393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621393.aspx
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