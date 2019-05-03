Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Pazar günü gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2019-ALES/1) girecek adaylardan, nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere "Geçici Kimlik Belgesi'nin" düzenlenmesi için Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 5 Mayıs 2019'da sat 07.00 ve 10.00 arasında açık olacağı duyuruldu. Adayların Geçici Kimlik Belgelerini çıkartabilmeleri için yanlarında Sınava Giriş Belgesi ve iki fotoğrafla beraber nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.