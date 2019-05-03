Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Pazar günü gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2019-ALES/1) girecek adaylardan, nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere "Geçici Kimlik Belgesi'nin" düzenlenmesi için Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 5 Mayıs 2019'da sat 07.00 ve 10.00 arasında açık olacağı duyuruldu. Adayların Geçici Kimlik Belgelerini çıkartabilmeleri için yanlarında Sınava Giriş Belgesi ve iki fotoğrafla beraber nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
Ankara Valiliğinden nöbetçi Nüfus Müdürlüğü açıklaması
03.05.2019 - 09:42 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği, ALES sınavının yapılacağı gün Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara valiliği,nöbetçi nüfus müdürlüğü,açıklama,
621880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621880.aspx
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