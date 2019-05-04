Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’nın (YİKOB) Kapasitesinin Güçlendirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi’nin açılış toplantısında konuştu. 15 Temmuz sonrası dönemde İçişleri Bakanlığında beş temel yönetim ilkesi belirlediklerini, bunlardan ilkinin “koordinasyon ve entegrasyonu artırmak” olduğunu ifade eden Soylu, “Bunu büyük ölçüde başardık ve bu başarımız rakamlara yansıdı” dedi.

Bakan Soylu, jandarma ve emniyet birimlerinin veri alt tabanlarının birleştirilmesiyle ilgili şunları söyledi: “Sadece suç ile ilgili veri alt tabanlarının birleştirilmesi temmuz ayından bugüne kadar yaklaşık 5 bin karanlık kalan suçun aydınlatılmasına sebebiyet teşkil etti. Kriminal altyapılarımızı birleştirmek bizi özellikle geçmişte karanlık olarak kalan birtakım olayların tespitinde önemli bir başarıya ve önemli bir noktaya taşımıştır. Özellikle birimlerin birbirinin işine yarayacak veri paylaşımları yapabilmelerinin hep beraber önünü açtık.”

Soylu, yaklaşık ilk 4 ayda yüzde 40,6 trafikteki can kayıpları, ölümlerde azalma yaşandığına dikkati çekerek bu noktanın daha büyük bir sorumluluk yüklediğini, bunu koordinasyon ve etkin birliktelikle gerçekleştirdiklerini kaydetti.