Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de şehit olan Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ve Hakkari’de şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
05.05.2019 - 18:06 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve Hakkari’de şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
622398 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622398.aspx
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