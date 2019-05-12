Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazlık restoran ve bazı ofisleriyle birlikte yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı’nın tek adası olan Galatasaray Adası âdeta enkaza döndü. Adada yaklaşık 1 yıldır hiçbir faaliyet yok. Ada, Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Başmimarı Serkis Kalfa’ya hediye edildi. Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra, Serkis Bey'in varisleri tarafından “Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi”ne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı. Ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınarak sosyal tesis yapıldı.