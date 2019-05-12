Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekrem İmamoğlu, KKTC’nin eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında şeref defterini imzalayan İmamoğlu ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ unvanını kullandı. İmamoğlu’nun bu adımı büyük tepki çekti. İmzasıyla ilgili konuşan İmamoğlu “Titrimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazarken 16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar gereği yazmışımdır. Yazmaya da devam edeceğim” dedi. CHP’li İmamoğlu, mazbatasını almadan önce de Anıtkabir’e gidip oradaki defteri de “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak imzalamıştı.