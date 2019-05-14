Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede İdlib'de ki konular ve bölgedeki gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.