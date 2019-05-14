Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede İdlib'de ki konular ve bölgedeki gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.
Bakan Akar Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile görüştü
14.05.2019 - 11:35 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Etiketler : Hulusi Akar,
624308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624308.aspx
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