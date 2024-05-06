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Sokak ortasında dehşet! Genç kız sevgilisini defalarca bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sokak ortasında dehşet! Genç kız sevgilisini defalarca bıçakladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Cadde ortasında sinir krizi geçiren genç kız, sevgilisini birkaç yerinden bıçakladı.

Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta genç bir kız, sevgilisi olduğu iddia edilen genci sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Genç kız olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Yaralı gencin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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