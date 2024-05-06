Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Doktorların aşk davası! Odada yaşananların ardından soluğu mahkemede aldılar

Doktorların aşk davası! Odada yaşananların ardından soluğu mahkemede aldılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doktorların aşk davası! Odada yaşananların ardından soluğu mahkemede aldılar

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Doktor Meral D., meslektaşı Ömer E.'nin görev yaptığı yere giderek kendisiyle görüşmek istedi. Odada yaşananların ardından iki doktor da birbirinden şikayetçi oldu. Ömer E. tehdit edildiğini söylerken, Meral D. ise eski erkek arkadaşı olduğunu söylediği Ömer E. tarafından darbedildiğini öne sürdü.

İstanbul'da 2 doktorun darp ve tehditle sonuçlanan kavgası mahkemeye taşındı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya göre; ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Ömer E. ile doktor Meral D. arasında 6 yıl önceye dayanan bir husumet başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Meral D., 16 Mart 2023 tarihinde doktor Ömer E.’nin görev yaptığı yere giderek kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ömer E. hastalarının olduğunu ve kendisiyle görüşmek istemediğini söyledi. Ancak iddiaya göre Meral D. ısrarcı oldu ve 2 doktor bir süre sonra Ömer E.'nin odasında bir görüşme gerçekleştirdi. 

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Odada yaşananlar sonrası 2 doktor da birbirinden şikayetçi oldu. Ömer E., meslektaşının kendisini ve eşini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Meral D. ise şahsın eski sevgilisi olduğunu ve darbedildiğini öne sürdü. 

İSTENEN CEZALAR

Savcılık, doktor Meral D.’nin, Ömer E.’ye yönelik ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Doktor Ömer E.’nin ise Meral D.’ye yönelik ‘hakaret’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray davetiye bastırdı!Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkal'ından dikkat çeken çıkış Bir daha çekmemeliyiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa’da doğurganlığın en hızlı düşüş gösterdiği ülkeyiz: Türkiye’de demografi dönüşüyor - GündemAvrupa’da doğurganlığın en hızlı düşüş gösterdiği ülkeyizÖğretmen atamaları, mülakat konusu... Kulis bilgilerini canlı yayında aktardı - Gündem"25-30 bin personel alınacak"Meteoroloji'den 18 kent için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor - Gündem18 kent için alarm verildi! Çok kuvvetli olacakDolandırıcılara 'Sibergöz' darbesi! Çok sayıda gözaltı var - GündemDolandırıcılara 'Sibergöz' darbesi! Çok sayıda gözaltı varEdanur'un ölümünün ardından ortaya çıktı! Talihsiz kız ihbardan 15 dakika sonra... - GündemEdanur'un ölümünün ardından ortaya çıktı!İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü - Gündemİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...