Doktorların aşk davası! Odada yaşananların ardından soluğu mahkemede aldılar

İstanbul'da Doktor Meral D., meslektaşı Ömer E.'nin görev yaptığı yere giderek kendisiyle görüşmek istedi. Odada yaşananların ardından iki doktor da birbirinden şikayetçi oldu. Ömer E. tehdit edildiğini söylerken, Meral D. ise eski erkek arkadaşı olduğunu söylediği Ömer E. tarafından darbedildiğini öne sürdü.

İstanbul'da 2 doktorun darp ve tehditle sonuçlanan kavgası mahkemeye taşındı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya göre; ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Ömer E. ile doktor Meral D. arasında 6 yıl önceye dayanan bir husumet başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Meral D., 16 Mart 2023 tarihinde doktor Ömer E.’nin görev yaptığı yere giderek kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ömer E. hastalarının olduğunu ve kendisiyle görüşmek istemediğini söyledi. Ancak iddiaya göre Meral D. ısrarcı oldu ve 2 doktor bir süre sonra Ömer E.'nin odasında bir görüşme gerçekleştirdi.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Odada yaşananlar sonrası 2 doktor da birbirinden şikayetçi oldu. Ömer E., meslektaşının kendisini ve eşini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Meral D. ise şahsın eski sevgilisi olduğunu ve darbedildiğini öne sürdü.

İSTENEN CEZALAR

Savcılık, doktor Meral D.’nin, Ömer E.’ye yönelik ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Doktor Ömer E.’nin ise Meral D.’ye yönelik ‘hakaret’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.