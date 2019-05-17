Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik Belediyesini AK Parti’den devralan CHP’li başkan Semih Şahin, geçtiğimiz ay ilk icraat olarak, duvarlardaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtmıştı. Şahin’in Osmanlı padişahları için asılan bilgi tabelalarını da indirdiği ortaya çıktı. Osmanlının son dönem eserlerinden biri olan Bilecik’teki tarihî konak, 2005’te restore edilerek Belediye Başkanlığı binasına çevrildi. Tescilli bina, aslına uygun olarak yenilendi. Binanın girişine Osmanlı minyatür ve motifleri konuldu; koridorlarına da Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu simgeleyen süslemeler ve bilgi tabelaları yerleştirildi. CHP’li Semih Şahin, Başkan seçildikten sonra ilk iş olarak, belediye binasının girişindeki duvara asılı olan üç Osmanlı minyatürünü kazıttı. CHP’li başkanın bu hareketine vatandaşlar ve Bilecik’te üç dönem belediye başkanlığı yapan AK Partili Selim Yağcı tepki göstermişti. Yağcı, “Abdülhamid Han tarafından yapılan binada oturmayı yadırgamıyor ama Osmanlıya tahammül edemiyor. İşte CHP zihniyeti bu” diyerek tepkisini dile getirmişti.

Ancak CHP’li Başkan Semih Şahin’in koridorlardaki Osmanlı Padişahlarına ait bilgilendirme tabelalarını da kaldırdığı ortaya çıktı. AK Parti döneminde tabelaları hazırlayan yazarımız tarihçi Ahmet Şimşirgil, bu duruma sert tepki gösterdi. Şimşirgil, sosyal medya hesabından “Yunanlar Bursa’ya girdiğinde Osmanlı türbelerine saldırırdı... Bilecik’i kazanan CHP’li başkan da Osmanlı tarih şeridinde, padişahları anlatan yazıları yok etmiş... Nasıl bir zihniyettir bu!” değerlendirmesinde bulundu. Cevap vermekte gecikmeyen belediye, panoların kaldırılma gerekçesi olarak “İçeriğinde yanlış ve eksik bilgi barındırma ihtimali sebebiyle” karşılığını verdi.