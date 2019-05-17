Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırında bulunan 2. Hudut Alay Komutanlığı, 1. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Şehit Yüzbaşı İlker Acar Karakolu’nda mevzi alarak 7 gün 24 saat vatan topraklarını koruyan hudut kartalları, Ramazan ayını sevdiklerinden uzakta buruk ama "vatan borcu" diyerek gururla geçiriyor.

Mehmetçikler, elleri tetikte, gözleri sınırda, kulakları ise iftar vakti okunacak ezanda nöbet tutuyor. Dürbünlerle sık sık sınır hattını kontrol eden askerler, gelişmeleri telsizlerle komutanlarına haber veriyor.

Karakolda ise öğleden sonra iftar telaşı başlıyor. Mutfakta görevli askerlerin önceden belirlenen menüye bakıp iftar için hazırlık yaptığı karakolda, askerler nöbet tutan arkadaşları için iftarlık yemekler hazırlıyor.

İftar öncesi masaları kuran Mehmetçikler, özenle hazırladıkları sofralarda arkadaşlarına iftariyelikler sunmanın keyfini yaşıyor.

Sırayla yemeğini alan askerler de zorlu görevleri ve meşakkatli mesailerinin ardından yapılan dualarla oruçlarını açıyor.

Mehmetçikler, “Her şey vatan için” bilinciyle gece de nöbet tutarak vatandaşların huzur içinde Ramazan’ı geçirmesini sağlıyor.

Ramazan’ın her aşamasının tam anlamıyla yaşandığı karakolda, sahur için de ayrı bir telaş yaşanıyor. Gece nöbetçisi elindeki listeden oruca niyetlenen Mehmetçikleri, sırasıyla gelip koğuşunda uyandırıyor. Uykunun verdiği ağırlığa rağmen hemen yatağından kalkan askerler, kendileri için hazırlanan sahurlukları yiyip, tutacakları oruca niyetleniyor.