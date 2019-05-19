Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesinde devriye görevi yapan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekiplerini fark eden bir kişi kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonrası adının Ahmed Al Sufuk (20) olduğu öğrenilen zanlı yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında içinde pirinç bulunan poşetlerin içinden 968 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.