Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 44 ilde eş zamanla operasyonlarda 106 kişinin yakalandığı öğrenildi. Operasyonun temel dayanağı olan bilirkişi raporları FETÖ üyelerinin sınavlarda nasıl usulsüzlük yaptıklarını da ortaya koydu. Sınavları inceleyen uzman bilirkişiler hazırladıkları raporda, çoğunluğu yabancı dil ile cevaplanmış cevap kâğıtlarındaki olağan dışı benzerlikleri tek tek tespit etti. Yazılı sınavdaki çeviri sorularında adayların çoğunluğunun aynı paragraf içerisindeki cümlelerin bir kısmında üst düzey bir yabancı dil seviyesi kullanırken bir kısmında ise ilköğretim öğrencisi seviyesinde bir dil kullandıkları belirlendi.

BARANSU’NUN KARDEŞİ VE DİŞLİ’NİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Raporda, 2010 yılında yapılan yazılı sınavda birçok adayın kalıp olarak kullandığı bir kompozisyonun, 2012 yılında bir büyükelçi tarafından yurt dışındaki bir konferansta kullanıldığı belirlenirken, bu durumun hazırlanan kompozisyonların bir üst akıl tarafından adaylara servis edildiği ve ezberletildiği kanaatini güçlendirdiğine vurgu yapıldı. Söz konusu büyükelçinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığından ihraç edildiği belirtildi. Bilirkişiler tarafından düzenlenen raporun sonuç bölümünde ise adayların cevap kâğıtlarının birbirine benzeyebilmesinin 300 milyonda bir olasılık olduğu da ifade edildi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 19 aktif kamu çalışanından 14’ünün gözaltına alındığı belirtilirken, bunlardan 9’unun Dışişleri Bakanlığı, diğerlerinin ise başka kurumların çalışanları olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Mehmet Baransu’nun kardeşi Ahmet Baransu ile Genelkurmay çatı davası sanığı ve sözde yurtta sulh konseyi üyesi emekli tümgeneral Mehmet Dişli’nin oğlu Mehmet Beyazıt Dişli’nin de bulunduğu kaydedildi.

OPERASYONDAN ÖNCE İTİRAF

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyon öncesi bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak sınav sorularını nasıl aldıklarını, bu sorulara örgüt evlerinde nasıl ve kimlerle çalıştıklarını itiraf etti.