Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA

TBMM Başkanlığına önceki gün sunulan 65 maddelik yeni askerlik düzenlemesi, aynı gün Millî Savunma Komisyonunda kabul edildi. İktidar ve muhalefetin uzlaşması ile üç saatlik mesai sonrası kabul edilen askerlik teklifi, önümüzdeki hafta da Meclis Genel Kurul gündemine gelecek. Yapılan planlamaya göre yasanın 28 Mayıs Salı veya 29 Mayıs’ta kabul edilmesi, aynı gün Cumhurbaşkanın onayına sunulması hedefleniyor. Önümüzdeki hafta yasanın Resmî Gazete’de yayımlanması durumunda, altı aylık askerlik süresini tamamlayanlar bayramdan önce terhis olabilecek.

Askeri kaynaklar altı aylık süreyi dolduran askerlerin sayısının 100 binin üzerinde olduğunu dile getiriyor. Yeni sistemde isteyenler altı aydan sonra da askerliğe devam edebilecek. Bu durumda ayda 2 bin lira maaş alacaklar. Bu sürede sigorta primleri de devlet tarafından ödenecek. Yeni sistemle kalıcı hâle gelen bedelli askerlikte yaş sınırı da kalkıyor. Yirmi yaşını doldurmuş ve 31 bin lira ödeyenler bedelli askerlik yapabilecekler. Bedelli askerlikte bir aylık temel askerlik zorunlu olacak. Kontenjandan fazla başvuru olursa kura çekilecek. Bir kere kurada çıkmayanın yeniden başvuru şansı da bulunuyor. Bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olanlar için bir kereliğine bedelli askerlikten yararlanma fırsatı verilecek. Ancak sistem devreye girdikten sonra yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanlar bedelli askerlik yapamayacak. Ayrıca bu kişiler bu durumda oldukları her gün için 10 lira da ceza ödeyecekler. Kendi isteğiyle gelirse bu rakam 5 liraya indirilecek.

460 BİN BAKAYA VAR

Komisyondaki görüşmelerde, teklif ile ilgili bilgi veren Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 460 bin civarında yoklama kaçağı veya bakaya olduğunu söyledi. Alpay “Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak ancak kanunun yürürlüğe girdiği günden önce yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar ancak bir defaya mahsus faydalanabilecekler” dedi.

DEVLETE MALİYETİ YOK

Askeri kaynaklar yaptıkları simülasyonlarda, yeni sisteminin devlete ek bir maliyet getirmeyeceğini tespit ettiklerini belirterek “Bedelli ve dövizle askerlikten gelecek kaynak yeni sistem için yeterli olacak. Hatta Hazine’ye ek kaynak bile kalacağını düşünüyoruz. Bedelliden elde edilecek gelirle, altı aydan sonra askerde kalacakların harçlıkları ödenecek ve muhtaç asker ailelerine yardım yapılacak” değerlendirmesini yaptı.

Genel Kurul’da da uzlaşma

İktidar ile muhalefet arasında diğer bir uzlaşma örneği de TBMM Genel Kurulunda verildi. Kapadokya’nın korunmasına ilişkin teklif ile turizmin teşvik edilmesine yönelik düzenleme altı saatlik çalışma sonucunda Meclis’te kabul edilerek kanunlaştı.