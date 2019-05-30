Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.10'da başladı.
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
30.05.2019 - 16:12 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı.
Etiketler : MGK üyeleri,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Beştepe,
628310 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628310.aspx
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