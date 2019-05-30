Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının, 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Kurumda 3 yıl çalışmış olan lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz. Bir müjde de müfettiş yardımcılarımız için veriyoruz. Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atanmasını gerçekleştiriyoruz. Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ MESAJI

Bakan Albayrak, Milli Enerji ve Maden Polikasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Milli Enerji ve Maden Politikamız ile başlattığımız, yenilenebilir enerjide yerli üretim hamlemiz dolu dizgin devam ediyor. 2. Rüzgar YEKA ihalesi, cari açığımızın düşmesine, yerli üretimimizi artırmaya ve fiyatların düşmesine katkı sağlayacak başarılı bir sonuç ile tamamlandı." açıklamasında bulundu.