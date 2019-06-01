Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler vatandaşlar, memleketlerinin yolunu tuttu. Çok sayıda tatilcinin yollara çıkmasıyla İstanbul’dan Ankara istikametine trafikte yoğun araç akışı var. TEM otoyolunun Düzce ve Bolu kesiminde yoğun trafik akışı sürdü. Trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti.