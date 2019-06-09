Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Dilekçe Komisyonu, mide küçültme ameliyatında hayatını kaybedenlerin yakınlarının şikâyet dilekçeleri sonrası harekete geçti. ‘Obezite ile mücadele yöntemleri ve cerrahi uygulamalardaki malpraktis iddialarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi’ için TBMM’de alt komisyon kuruldu. Komisyon Başkanı Belma Satır, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye’de ve dünyada obezite gerçekliliği olduğunu belirten Satır “Bunu hem verilerde hem de yaşadığımız çevreden görüyoruz. Bize müracaat eden, obeziteden dolayı yapılan mide ameliyatlarından mağdur olan ailelerin dilekçelerinden anlıyoruz” dedi. Komisyon Başkanı Satır, obezite hastalarının mide küçültme ameliyatından önce beslenmesine ve egzersizine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Tedavi yöntemlerine gidilmeden yanlış teşviklerle kişilerin ameliyata yönlendirildiğini kaydeden Satır, şunları söyledi: Bazı vakalarda tedavi sürecinin takip edilmediği görülüyor. İlaç metotlarına gidilmeden medyadaki sanatçıların artistlerin, mankenlerin pohpohlamasıyla veya teşvikiyle insanların direkt ameliyata gittiğini görüyoruz. Bunların doğru olmadığını hem bilim adamları hem de yaşanan kötü olaylar bize gösteriyor. Bu konularda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirler alınıyor.