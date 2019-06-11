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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
11.06.2019 - 13:24 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, muhatabına, takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İzlanda Dışişleri Bakanı,
630325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630325.aspx
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