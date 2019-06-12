Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ulus’taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin 30 sanığın yargılandığı davada karar 11 Ocak’ta açıklanmıştı. Mahkeme heyeti, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığa ise müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme ayrıca tüm sanıkları “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan da bin 519 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Karar, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından görülen temyiz incelemesinde, yerel mahkemenin kararı onandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hâllerinin de devamını kararlaştıran ceza dairesinin kararıyla, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin Türk Telekom binasının işgal edilmesine dair davada sanıklara verilen hapis cezaları onanmış oldu.

“HUKUKA AYKIRILIK YOK”

Ceza Dairesi’nin kararında, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Dairenin kararında, “Mahkemenin kovuşturma sonucunda cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin, nitelik derecesinin her bir sanık yönünden savunmaların inandırıcı gerekçelerle ret edilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre istinaf nedenleri yerinde görülmemiştir” denildi.