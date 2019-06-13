Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararın ardından emekliliğini isteyen İstanbul İl Seçim Kurulu Eski Başkanı hâkime Müberra Gürdal ve iki üye hâkimenin oyların yeniden sayımı engellemek için CHP’lilerle işbirliği yaptığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Gürdal ve iki hâkimenin mesaileri bitmesine rağmen 2 Nisan akşamı Çağlayan Adliyesine geldikleri, beş dakika sonra ise aralarında İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da olduğu CHP’li heyetin yargıçların yanına geldiği görülüyor. Gizli buluşma sonrası ise yedi ilçede oyların yeniden sayımı jet hızıyla durduruldu. Skandal görüntülere hukukçulardan tepki geldi.

SORUŞTURMA AÇILMALI

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Sarı, CHP ve ilgili hâkimelerin beş dakika arayla adliyeye gelmesinin önemli bir problem olduğunu belirterek şunları kaydetti: CHP, 31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan durumu, tüm hukuksuzluklara rağmen biran evvel kapatma girişiminde bulundu. Normal şartlarda yargıçlardan beklenen taraflara bağımsız ve tarafsız eşit muamelede davranması yaptıkları görevin gereğidir. Kamuoyunun zihnine, yargıçlarla CHP heyetinin organize bir görüşme ve irtibatının olup olmadığı sorusu geliyor. Bu önemli bir şüphedir. Hâkimlerin bağımsızlık ve tarafsızlığını şüpheye düşüren durumlarda bununla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) doğrudan ilgili hâkim ve savcılar hakkında soruşturma açmak ve yaptırımları uygulamakla mükelleftir.

RİSK DEVAM EDİYOR

Avukat Cüneyt Toraman ise savcılığın bu olayı soruşturması gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: Bunun üzerinden savcılık soruşturacak. Oy hırsızlığı alenen yapıldı, gizlice yapılmadı. CHP’nin oy sayımını durdurması için yaptığı itiraz dilekçesini herkes biliyor. Oyların 6-7 parti temsilcisinin huzurunda sadece yüzde 10’u sayıldı. Yaklaşık 16 bin oyun çalındığı ortaya çıktı. Adliyeye geliyorlar, arkasında CHP’nin ağır topları var. Seçimde etkili olan isimler var. Yeniden sayımına karar verilmişse, sayım durdurulur mu? Kanun’da durdurulmayacağına dair açık hüküm var. Ama İl Seçim Kurulu tedbir kararı vererek sayımı durdurdu. CHP’nin talimatı üzerine illegal ya da telefon kayıtları veya gizli toplantılara katıldıkları dair bir takım deliller bulunursa dava açılabilir. HSK karar verirse hâkim hakkında soruşturma açılabilir. Aslolan 16 bin oyun çalındığını kimse konuşmuyor. Risk devam ediyor. Aynı kişiler içinde “Biz tekrar görev almak istiyoruz” şeklinde dilekçe verenler var.