Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir uçağın iniş yaptığı sırada ön dikme hatası nedeniyle lastiğinin patlayarak pistten çıktığı öğrenildi. Havalimanı güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılırken, iniş yapacak uçakların ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi. Uçakta sadece kaptan ve mürettebatın olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bodrum’da özel uçak pistten çıktı
16.06.2019 - 19:13 | Son Güncelleme: 16.06.2019 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dalaman’dan, Bodrum-Milas Havalimanı'na gelen özel bir uçak pistten çıktı. Uçağın lastiğinin patladığı öğrenilirken, havalimanı ise uçuşlara kapatıldı.
Etiketler : Bodrum,özel uçak,
631357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631357.aspx
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