Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanun teklifinin ilk iki maddesi onaylandı. Meclis haftalık izne girence görüşmeler bu haftaya kaldı. Genel Kurul, bugün toplanarak 65 maddelik Asker Alma Kanunu Teklifi’ni 3. maddesinden itibaren görüşmeye başlayacak. Siyasi partilerden gelen öneri ve tavsiyeler olduğu, Asker Alma Kanunu’nda bazı maddelerde değişikliğe gidileceği, bu yöndeki çalışmaların devam ettiği bildirildi. Genel Kurul’da cuma gününe kadar teklifin tüm maddelerinin oylanmasıbekleniyor. Yeni askerli düzenlemesinin Cumhurbaşkanı’nın onayını ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle silah altında bulunan 130 bin asker temmuz ayında terhis olabilecek.