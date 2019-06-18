Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi programda moderatör İsmail Küçükkaya’nın sözleri tartışma konusu oldu. İstatistik verilere göre, moderatör Küçükkaya AK Partili Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale etti. Aynı Küçükkaya, CHP adayı İmamoğlu’nu sadece 10 defa uyarması dikkatlerden kaçmadı. Programın açılışında İmamoğlu’nu “Büyükşehir Belediye Başkanı” diye takdim eden Küçükkaya, CHP adayının bir sözünü “Bravo” diye onayladı. İsmail Küçükkaya, program biterken adaylara yönelttiği “Moderasyonumu nasıl buldunuz, adil miydim? Binali Bey sizden de teşekkür etmenizi beklerim” şeklindeki sorusu dalga konusu oldu.

Tartışma fikrini ilk ortaya atan ve programı yönetmeye talip olan Didem Arslan Yılmaz “Adayların katıldığı tartışma programının demokrasi kültürü açısından gelenek haline gelmesini çok isterim. Ama formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir. Bunun da kimseye faydası olmaz” dedi.

Moderatörlüğe talip olan bir diğer isim Cüneyt Özdemir de “Karşılıklı konuşmalarını yasaklamak dahiyane fikirmiş. E ayrı ayrı alsaydınız o zaman madem karşılıklı konuşturmayacaktınız. Sistematik bir tartışma yönetilemeyince okullarda ders olacak bir yönetememe ile karşı karşıyayız. Bedelini iki lider de ödüyor... İsmail Küçükkaya’nın sorduğu ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusu bombaydı. Bu, tüm eleştirilerden ‘Nasıl kaçarım?’ sorusuydu herhalde” şeklinde eleştiride bulundu. Binali Yıldırım, programı Uğur Dündar’ın sunmasını istemişti. Linç edilme korkusundan dolayı teklifi kabul etmeyen Dündar da programla ilgili “Acemiliklerle dolu olmasına ve seçmeni etkilemekten uzak görünmesine karşın -arkası gelirse-normalleşmeye katkı sağlayabilir. Format seyirciye beklenen heyecanı vermedi. Bu tartışma, İmamoğlu’nun da, Yıldırım’ın da önceden konsolide ettiği seçmeni etkilemez. Küçükkaya tarafsızdı” ifadesini kullandı.