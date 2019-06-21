Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında kurulacak olan Seçim İzleme Merkezi ile seçimlerin her aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale edilecek. AK Parti 31 Mart’ta yaşanan seçim usulsüzlüklerinin tekrar yaşanmaması için işi sıkı tutuyor. Son seçimlerde kullanılan, AK Parti Genel Merkezi ile sandık başındaki görevliler arasında doğrudan iletişim sağlayan Sonuç Alma Sistemi’nin (SAS) bir benzeri İstanbul seçimlerinde kullanılacak. Sandıklar açıldıktan sonra tüm veriler Seçim İzleme Merkezinden toplanacak. Sandık başlarında yaşanacak olan eksiklikler de bu merkez tarafından kontrol edilecek. AK Parti Genel Başkan yardımcıları başta olmak üzere parti kurmayları da bu merkezde sonuçları takip edecek.