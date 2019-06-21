Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çifti bayramın ilk günü (15 Haziran 2018) gittikleri Bezirhane köyünde oyun oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olayla ilgili tutuklu bulunan baba Nihat Aydemir'in kuzeni M.A.A. ile birlikte 7 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinten yoksun kılma" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme tarafından kabul edilen dosyada, tutuklu M.A.A. ile birlikte 7 sanığın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. İlk duruşmanın 20 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi.