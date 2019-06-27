Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"Eren Bülbül...
O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız!
Elbette ki sponsorumuz @TK_TR’nin yeni uçağının #AdıErenOlsun
İlk uçuşunu da Eren’imizin ailesiyle birlikte Trabzon’dan yapsın #İyikiVarsınEren" denildi.
Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı
27.06.2019 - 04:53 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'dan THY'nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı.
Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,
Etiketler : eren bülbül,trabzonspor,
633244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633244.aspx
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