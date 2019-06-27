Terhis olan askerlerden Mert Karabulut, “Ailemize kavuşacağız. Mutluluğumu kelimelerle anlatamıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Özgür Kara da “Başkan’ım Allah razı olsun sizden. Ellerinizden öpüyorum” diye konuştu. Birçok asker de “Bize ne zaman ihtiyaç olursa dönmeye hazırız’ dedi.
Kışladan eve dönüş coşkusu
27.06.2019 - 06:56 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hâle getiren Kanun’un, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler tezkerelerini almaya başladı.
Etiketler : askerlik,resmi gazete,
633262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633262.aspx
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