Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terhis olan askerlerden Mert Karabulut, “Ailemize kavuşacağız. Mutluluğumu kelimelerle anlatamıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Özgür Kara da “Başkan’ım Allah razı olsun sizden. Ellerinizden öpüyorum” diye konuştu. Birçok asker de “Bize ne zaman ihtiyaç olursa dönmeye hazırız’ dedi.