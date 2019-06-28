Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlemeyle Türkiye’de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin paketlerinde, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85’e çıkarılıyor ve paketin her iki yüzeyine de birleşik (resimli) sağlık uyarısı konuluyor. Ayrıca paketlerin yan yüzey alanlarının yüzde 50’sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı getiriliyor. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamıyor. Tütün mamullerinde “düz ve standart paket” uygulamasına en geç 5 Aralık 2019 tarihinde geçilecek ve 5 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.