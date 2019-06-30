Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumunda Türk Toplumuyla Buluşma programına katılan Erdoğan, şu sıralar burada konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:

"Türkçenin yanında Japonca'yı da çok ama çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlıdır. Çocuklarınızın ülkemizin değerlerine yabancı kalmaması için üzerimize düşeni yapacağız. Nagoya'daki çocukların dilimizi öğrenmesi için Maarif Vakfımız buraya öğretmen gönderdi.

Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız katma değer katarak bizi gururlandırıyor. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamlarla işbirliği halindeyiz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Maalesef Japaonya'da FETÖ'ye bağlı dernek ve şahıslar hala faaliyet göstermeye devam ediyor. Eli kanlı bu terör örgütüyle mücadele için sizlerden destek bekliyoruz. PKK, DHKP-C neyse FETÖ de odur. Bunların birbirinden farkı yoktur.

Unutmayın birlik ve beraberlik her türlü başarının anahtarıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz tabloyu aman ha dağıtmayın. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zoruluk yoktur.

NAGOYA'YA BAŞKONSOLOSLUK

Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Japon makamların da böyle bir talebe hayır diyeceklerini düşünmüyorum. Biz de her türlü adımı atarak başkonsolosluğumuzu açarız."

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