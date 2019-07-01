Emine Erdoğan, Japonya programı kapsamında Tokyo Camisini ziyaret etti. Emine Erdoğan camide Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan sonrasında helal gıda reyonunu gezdi.
Emine Erdoğan, Tokyo Camisini ziyaret etti
01.07.2019 - 14:54 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya’da Tokyo Camisini ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Emine Erdoğan,Japonya,
634195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634195.aspx
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