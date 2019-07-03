Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin sosyal medya hesabından LGBT’ye destek niteliği taşıyan paylaşımına, kendi ilçe belediyelerinden de tepki geldi. Biga, Ezine, Lâpseki, Yenice ilçeleri ile Karabiga, Gümüşçay, Terzialan, Geyikli, Evreşe ve Kalkım beldelerinin belediye başkanları birlikte basın toplantısı düzenleyip mesajı kınadı. Belediyelerin ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Bu mesaj, toplumsal değerlerimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize aykırıdır. Böyle bir rezilliği kabul etmemiz asla mümkün değildir. Şehrimizin maneviyatı ve yatırımları dışında ahlaki bir problem teşkil eden böylesi bir konuyla anılmasını hazmedemiyoruz. Bu davranış, tarihimize, şehrimize ve bu topraklarda şehit düşen kahramanlarımıza saygısızlıktır, vefasızlıktır. Çanakkale ismi özeldir, bütün dünyanın saygı gösterdiği kadim bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla Çanakkale ismi bu çirkin paylaşımlarla bir arada kullanılamaz. Bu millet buna izin vermez. Belediye başkanı seçilmek; size bu topraklar adına söz hakkı tanımaz, sadece hizmet sorumluluğu yükler. Belediye başkanının kendi şahsi düşüncesi bu yönde olabilir, kendi şahsi hesabından paylaşabilir; fakat Belediyenin resmî sosyal medya hesabından bu paylaşımın yapılması doğru değildir. AK Partili on belediye başkanı olarak bu skandala imza atan kişi ve yöneticileri kınıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan özür dilemelerini bekliyoruz.

FITRATA TERS

LGBT’nin “Onur Yürüyüşü” tartışmalarına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Konya’daki bir etkinlikte konuşan Erbaş, şunları söyledi: Cinsiyet eşitliği gibi sloganlar adı altında birtakım sapkınlıklar gündeme getirildiğini ve yaygara koparıldığını görmekteyiz. Aileyi tahrip eden, insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan söz konusu propagandaların, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi bir algı operasyonudur, aldatmacadır. ‘Anne olmayan kadın’, ‘baba olmayan erkek’ tasavvuru, fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır. Bu davranış tarih boyunca bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lanetlenmiştir. Aynı cinslerin birbirleriyle evlenmelerine kadar ileri götürülen bu iş, sadece Müslümanların değil bütün insanlığın meselesidir. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu sapkın anlayışa karşı eğitmek, bilinçlendirmek ve korumak hepimizin vazifesidir.