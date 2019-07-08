Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yazılı açıklamasında AK Parti'nin kurucu üyeliğine devam etmesinin mümkün olmadığını ve istifasını AK Parti Genel Merkezi’ne ulaştırdığını belirtti. Babacan ''İçinde bulunduğumuz şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir“ ifadelerini kullandı.
Ali Babacan, AK Parti'den istifa etti
08.07.2019 - 13:58 | Son Güncelleme: 08.07.2019 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den istifa etti. Babacan istifasını yazılı bir açıklama ile duyurdu.
Etiketler : ali babacan,babacan istifa,ak parti,
635669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635669.aspx
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