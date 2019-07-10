Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Önümüzdeki dönemle ilgili çalışmalar da konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletin onayından geçmiştir, meşrudur. Halk desteği var. Uygulama 1 yıldır yürürlükte, değerlendirmeler yapılıyor. CHP bunu meşruiyet tartışmasına sokmaya çalışıyor.

Milletvekillerinin bu konudaki görüşleri not alınıyor. Aksaklık ve tıkanıklık görülen yerlerin üzerine gidilecek. Önemli olan şu; sistem vatandaş için vardır ve vatandaşımızın daha iyi hizmet, daha iyi kalite alması için vardır.

Ali Babacan'ın AK Parti'den istifası

AK Parti kendi gündemine hakimdir. Kendi işimize bakıyoruz. Onun dışındakileri kendi muhataplarına sorulması gerekir.

Yunan Bakan'ın açıklamaları

Yeni bir sayfa açılabilir. Fakat maalesef Yunanistan Dışişleri Bakanı konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üsluptan konuştur.