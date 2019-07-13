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Dışişleri'den KKTC'nin hidrokarbon önerisiyle ilgili açıklama
13.07.2019 - 13:10 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenildi. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.
Kaynak: DHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,KKTC,
636822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636822.aspx
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