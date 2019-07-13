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Ömer Çelik'ten KKTC'nin iş birliği önerisiyle ilgili açıklama
13.07.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunması önemli bir adımdır.
Kaynak: DHA
Etiketler : Ömer Çelik,KKTC,
636863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636863.aspx
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