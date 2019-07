Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) organize ettiği etkinlik sayesinde 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlandı. Yayında ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde hazırlanan ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan “The Network” adlı belgeselin fragmanına da yer verildi.



TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, Türkiye’ye karşı yapılan ancak Türk milletinin kahramanlığıyla geri püskürtülen başarısız darbe girişiminin üçüncü yılı olduğunu söyledi.

“Bu hain girişimi ve FETÖ yapılanmasının içyüzünü ABD’lilere göstermek amacıyla bugün New York’un en ünlü meydanı Times Meydan’da, dijital ekran panelleri olan bir kamyonet dolaştırıyoruz.” diyen Mutlu, şunları kaydetti: Yarın da The Network filminin gösterimi yapılacak. Umuyoruz ki, bu kamyonetteki görseller New York sokaklarında, Times Meydanı’nda dolaşan ABD’lilere ve turistlere, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’de neler olduğuna ve FETÖ yapılanmasının içyüzüne dair bir hatırlatma yapmış olur.