Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesi F-16 savaş uçaklarıyla TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Özel Harekât ve birçok yeri bombalayan, 252 kişiyi şehit eden darbeciler yargı önünde hesap veriyor.

FETÖ soruşturmaları kapsamında bugüne kadar toplamda 155 bin 560 kişi hakkında işlem yapılırken, bunlardan 7 bin 882’si tutuklandı.79 bin 275 dosya soruşturma aşamasında, 47 bin 818 dosyada ise yargılama devam ediyor. Bugüne kadar 236 celse görüldü, 2 bin 500 saatlik kayıt alındı, beyanlar 50 bin sayfa tuttu, 235 tanık ifade verdi. Dosyada 2 bin 386 mağdur ve müşteki olarak yer aldı.Yapılan yargılamalar sonucunda 21 bin 605 örgüt mensubu ceza aldı.

Bugüne kadar Türkiye geneli açılan 289 darbe davasından 264’ü sonuçlandı. Kalan 25 darbe girişimi davasının ise bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Yapılan yargılamalar sonunda bin 206 darbeci ağırlaştırılmış müebbet, bin 54 darbeci müebbet ve bin 384 darbeci 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası alırken, 2 bin 608 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Darbe girişiminin ardından Türkiye geneli açılan 289 darbe davasından 264’ü sonuçlandı. Geriye kalan 25 darbe girişimi davasının ise bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Hapis cezası verilenlerin mesleklere göre dağılımı ise şöyle:

Akıncı davası hâlâ devam ederken, son olarak 15 Temmuz’u organize eden Genelkurmay Çatı davasında karar çıkmıştı. 224 sanıklı davada darbe girişiminin askeri ayağının 1 numaralı ismi eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisine imza atan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Hulusi Akar’ın derdest edilmesi talimatını veren Tümgeneral Mehmet Dişli, Akar’ı darbenin başına geçmesi için ikna etmeye çalışan Tümgeneral Kubilay Selçuk’un da aralarında bulunduğu 16 sanığa 141’er defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

90 PAŞA ÖLENE KADAR HAPİSTE ÇÜRÜYECEK

¥ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET: 71 general, 805 subay, 172 astsubay, 49 uzman çavuş, 61 asker öğrenci, 24 sivil, 4 polis, 12 er.

¥ MÜEBBET HAPİS: 19 general, 376 subay, 116 astsubay, 139 uzman çavuş, 276 asker öğrenci, 12 polis, 91 er.

¥ HAPİS CEZASI: 18 general, 620 subay, 232 astsubay, 283 uzman çavuş, 154 polis, 41 er, 18 sivil, 1 mülki amir, 17 askeri öğrenci.