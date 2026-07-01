Golda Gıda borsaya geliyor! Talep toplama 1-2 Temmuz’da
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu kabul edilen Golda Gıda talep toplamaya başlıyor.
- Halka arz, 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde, pay başına 9,20 TL sabit fiyat üzerinden talep toplayacak.
- Toplamda 87,5 milyon adet nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak; bunun 50 milyonu sermaye artırımı, 37,5 milyonu ise ortak satışı şeklinde olacak.
- Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda şirketin açıklık oranının yüzde 35 olması bekleniyor.
- Şirket, ürünlerini 60 ülkeye ihraç ediyor ve cirosunun yarıdan fazlası ile ihracatının yaklaşık yüzde 76'sı makarnadan geliyor.
- Halka arz gelirinin yüzde 50-60'ı üretim hatlarına yönelik kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında, kalan yüzde 40-50'si ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak.
- 2026 yılının ilk çeyreğinde şirketin hasılatı 685 milyon TL'yi aşarken, öz kaynakları 3,9 milyar TL'ye ulaştı ve brüt kârı yüzde 10 artışla yaklaşık 91 milyon TL oldu.
Misyon Yatırım Bankası ve Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arz süreci, Borsa İstanbul Birincil Piyasada “Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılacak.
1-2 TEMMUZ'DA TALEP TOPLAYACAK
Katılım endeksine uygun olan paylar için 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde, pay başına 9,20 TL sabit fiyat üzerinden talep toplanacak. Toplamda 87,5 milyon adet nominal değerli payın yatırımcılara sunulacağı süreçte, bunun 50 milyon lirası sermaye artırımı, 37,5 milyon lirası ise ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda, şirketin açıklık oranının yüzde 35 olması bekleniyor.
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60 ÜLKEYE İHRAÇ YAPILIYOR
Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, Karaman’ın ilk halka arzına imza attıklarını belirterek “Karaman Kazımkarabekir’deki 1 milyon 78 bin metrekarelik entegre üretim alanında makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizi 60 ülkeye ihraç ediyoruz. Ciromuzun yarıdan fazlası, ihracatın ise yaklaşık yüzde 76’sı makarnadan geliyor” diye konuştu.
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Doğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60’lık bölümünü makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarına yönelik kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında, kalan yüzde 40-50’lik bölümünü ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendirmeyi planladıklarını söyledi. Doğan şirketin finansal performansına ilişkin olarak ise şu bilgileri verdi: 2026 yılının ilk çeyreğinde hasılatımız 685 milyon TL’yi aşarken, öz kaynaklarımız 3,9 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde brüt kârımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla yaklaşık 91 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla kapasite artışı, modernizasyon ve verimlilik yatırımlarımızı hızlandırarak rekabet gücümüzü dah