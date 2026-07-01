Olağanüstü kurultay beklentisi sürerken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bir kapı kapanırsa yenileri açılır" sözleriyle yeni parti seçeneğine kapıyı araladı.

Olağanüstü kurultay yapılmaması ihtimaline karşı yeni parti için hazırlıklarını sürdüren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis’teki grup toplantısında konuştu. CHP’yi geri almak için sonuna kadar mücadele ettiklerini söyleyen Özel, “Yorulmadık, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. İşgal bitmezse milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen menzile ulaşır” ifadelerini kullandı.

Bu arada CHP’de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesinin ardından Grup Başkanvekilliği düşen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, hakkındaki tedbirin kaldırılmasıyla yeniden görevine döndü. TBMM’nin resmî internet sitesinde de Günaydın’ın unvanı tekrar güncellendi.

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MESAJ TRAFİĞİ

Öte yandan CHP’de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ara bulucular üzerinden temaslar devam ediyor. Geçen hafta Özel ile görüşen Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, dün Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Öztunç’un Özel’in mesajlarını Kılıçdaroğlu’na ilettiği öğrenildi.

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