Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, parti teşkilatlarını revize ediyor. Eskişehir, Samsun ve Sivas dâhil 26 il başkanı ile yollar ayrıldı. 7 il başkanı tedbirli olarak disipline sevk edildi. 6 şehre de il başkanı atandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün Genel Merkez’de toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, örgütlerle ilgili alınan kararları duyurdu. Sarı, 26 il ile 4 ilçe başkanının görevden alındığını, 7 il başkanının ise tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

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26 İL VE 4 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Sarı, "CHP'de bazı illerimizde il başkanlarımız ve İl Disiplin Kurulu görevden alındı. Ağrı ili ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasra, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçokoca ilçesi, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli. Sinop'ta da sadece il başkanı görevden alındı. 26 ilimizde böyle bir değerlendirme oldu. Ayrıca Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanları tedbirli olarak disipline sevk edildi” ifadelerini kullandı.

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7 İL BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

MYK’da alınan kararla birlikte Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzun, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan ise tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

6 İLE ATAMA YAPILDI

Sözcü Sarı, Batman’a Yılmaz Özkanat, Çanakkale’ye Koray Akkılıç, Mardin’e Mahmut Duyan, Osmaniye’ye Rıza Tekerek, Tunceli’ye Kemal Özcan, Niğde’ye de Tevfik Caymaz’ın il başkanı olarak atandığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu’ndan örgüte neşter! Görevden alınan il başkanı sayısı 36’ya ulaştı

GÖREVDEN ALINANLARIN SAYISI 36’YA ULAŞTI

Mutlak butlan kararının çıktığı 21 Mayıs tarihinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden aldığı il başkanı sayısı ise 36’ya ulaştı. Gelecek hafta yapılacak MYK toplantısında da yine 20’ye yakın il başkanının görevden alınabileceği ifade ediliyor. Genel Merkez kurmayları, bazı görevden almalarla ilgili “Hem Genel Başkana hakaret edip hem de burada kalamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.



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