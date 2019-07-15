Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra çok sayıda örgüt yöneticisi ve üyesinin, Almanya’dan da örgütün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile eski savcılar Zekeriya Öz ve Celâl Kara’nın iadeleri talep edildi. İade taleplerinin ardından 23 ülkede bulunan 109 FETÖ mensubu ise sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderildi.