ABD’den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra çok sayıda örgüt yöneticisi ve üyesinin, Almanya’dan da örgütün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile eski savcılar Zekeriya Öz ve Celâl Kara’nın iadeleri talep edildi. İade taleplerinin ardından 23 ülkede bulunan 109 FETÖ mensubu ise sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderildi.
94 ülkeden 570 FETÖ’cüyü istedik
15.07.2019 - 05:43 | Son Güncelleme: 15.07.2019 - 05:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika’nın da bulunduğu 94 ülkeden 570 FETÖ mensubunun iadesini istedi.
Etiketler : adalet bakanlığı,fetö,fetö iade,
637154 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637154.aspx
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